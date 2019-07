Tragedia nei cieli, scontro fra due aerei

L'impatto fra i due veivoli sarebbe avvenuto in territorio francese, tra Larche e Batterie de Viraysse, in Alta Provenza, al confine con la provincia di Cuneo. A riportarlo è la prefettura francese.

Gli aerei erano decollati dall'aerodromo di Saint-Pons. I carabinieri hanno bloccato il traffico al colle della Maddalena, in valle Stura, per permettere ricerche e soccorsi.

Ci sarebbe un terzo passeggero che risulta ferito. Le autorità hanno disposto una macchina di soccorsi composta sia da vigili del fuoco che dalla gendarmerie, per cercare eventuali dispersi sia in territorio francese che italiano. Nelle operazioni di salvataggio sono stati coinvolti anche i carabinieri di Pietraporzio e Vinadio.

Non è la prima tragedia aerea che vede coinvolta l'Italia in questi giorni. Pochi giorni fa un altro aereo turistico, partito da Bolzano, si era schiantato su una montagna sopra Garmisch Partenkirche, in Tirolo, mentre un elicottero si era schiantato in mare a Gorgona, in provincia di Livorno. Una donna russa ha perso la vita nell'incidente.