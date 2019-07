Conte: “La TAV s’ha da fare” - ma i No TAV rispondono a muso duro

Chiarissimo ed esaustivo nel suo video comunicato di ieri sera da Palazzo Chigi il Primo Ministro Giuseppe Conte: “Arrivati a questo punto non fare la TAV ci costerebbe più che farla”. Ma c’è chi gli risponde in malo modo e lascia intendere che ci saranno problemi di ordine pubblico.

Il succo del monologo pubblicato ieri sera sulla sua pagina social ufficiale, e che qui rilanciamo per completezza di informazione e affinché il lettore stesso possa da sé valutare, appare chiaro e vogliamo così riassumere con ampia licenza di interpretazione:

La TAV non venne approvata da questo Governo, si tratta di una ‘patata bollente’ ereditata. Se fosse stato per il nostro Primo Ministro, avrebbe trovato modalità differenti all’origine.

Oramai che ci siamo bisogna prendere una decisione definitiva, temporeggiare oltre non è possibile perchè già venerdì l’INEA (Agenzia Esecutiva dell’Unione Europea per l’Innovazione e le Reti - Innovation and Networks Executive Agency) vuole una risposta.

Se diciamo no perdiamo i finanziamenti, rinunciamo alla generosa offerta di ridurre la nostra parte di investimento (La UE si è detta disposta ad aumentare la propria parte di investimento dal 40 al 55%) e ci troveremo ad avere problemi con i francesi che il 18 giugno hanno invece approvato la realizzazione dell’impresa

Abbiamo ancora margini di trattativa e negoziazione, forse riusciamo a scontare ancora qualcosa e ridurre ulteriormente la spesa.

Arrivati a questo punto tornare indietro ci costerebbe di più che andare avanti.

Se anche volessimo rinunciare al progetto non sarebbe compito del Governo tirarsi indietro, che ha finalità esecutive, ma del Parlamento, che è sempre libero di esprimersi in modo contrario.

“... non realizzare il TAV costerebbe molto più che completarlo. E dico questo pensando all’interesse nazionale che è l’unica stella polare che guida questo Governo. Questa la posizione del Governo, ferma restando la piena sovranità e autonomia del Parlamento”.

Così chiude il suo comunicato. Tradotto quindi molto liberamente – non ci siamo cacciati noi in questa situazione, ci rendiamo conto che l’opera è un impegno enorme e forse spropositato, speriamo nei finanziamenti ed aiuti perchè da soli non ce la potremmo mai fare, come Governo dobbiamo comunque dare una risposta in tempi brevi, questa risposta è sì perchè un no ci verrebbe a costare troppo. In tutti i sensi. Se ci vuole pensare il Parlamento a toglierci dall’imbarazzo e prendere in mano la situazione ben venga.

C’è chi però non pare aver particolarmente apprezzato la decisione del Presidente del Consiglio né le argomentazioni per avvalorarla. Il Movimento 5 Stelle parla di rispetto per Conte ma indica nel Parlamento la vera chiave di volta per risolvere la questione:

Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di questo Paese. #NoTav https://t.co/RevQPUOjyV — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) July 24, 2019

​Le note degli ambienti NO TAV che girano in queste ore sul web sono invece di tutt’altro tenore e arrivano fino alla velata (relativamente) minaccia di problemi all’ordine pubblico se si continuerà in questa direzione: