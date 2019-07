Elicottero precipita presso Gorgona - donna russa trovata morta

Grave incidente ieri presso l'isola di Gorgona. Elicottero partito da Como e diretto in Sardegna precipita in mare. Trovato il corpo di una donna presumibilmente di origine russa ma dall'identità ancora non confermata. Ancora disperso il pilota.

La coppia, che dalle prime informazioni pare essere di origine russa ma la cui identità non è ancora confermata da fonti ufficiali, partita da Como era diretta a Porto Cervo. L'elicottero pare fosse di proprietà del pilota stesso il cui corpo, tuttavia, non è ancora stato trovato. Sul sedile del passeggero è stata trovata invece la donna, priva di vita.

Intorno alle 17.00 di ieri, lunedì 22 luglio, la torre di controllo dell'aeroporto di Milano aveva notato che il segnale del trasmettitore non funzionava correttamente, riporta il quotidiano locale Livorno Today. Subito era partito l'allarme per la capitaneria di porto di Roma e poi Livorno. Nulla potevano i soccorritori che trovavano il mezzo poco a sud ovest dell'isola di Gorgona ma già in procinto di affondare. Riuscivano tuttavia a rinvenire il corpo della donna incastrato sul lato passeggero ed estrarlo. Tutti i mezzi necessari e disponibili sono stati attivati per continuare le ricerche ma il corpo del pilota non è stato ancora trovato.

L'elicottero aveva fatto scalo a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, e stava seguendo il percorso convenuto per arrivare alla destinazione di Porto Cervo. Poco dopo aver superato l'isola di Gorgona, la più settentrionale e la più piccola dell'Arcipelago toscano, è precipitato per cause ignote. Il meteo ieri sul litorale toscano era ideale, soleggiato e privo di perturbazioni.