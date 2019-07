Mago delle truffe online smascherato: prendeva i soldi e poi spariva

21 clienti truffati, 8000 euro intascati in poco più di un anno. Il metodo era sempre lo stesso: pubblicava annunci di vendita su internet, in genere articoli da collezionismo di un certo pregio, come monete preziose e macchine fotografiche di valore. Dopo aver effettuato la vendita e intascato il denaro, spariva.

L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia depositata al commissariato di Assisi da uno dei clienti truffati. L'uomo, un collezionista di monete, aveva effettuato l'acquisto di una sterlina d'oro. Aveva trovato l'annuncio online, con tanto di foto, aveva quindi contattato il venditore, stabilito le modalità di vendita e versato quanto pattuito sul conto correte. Da copione, l'annuncio è scomparso dal web e del venditore si sono perse le tracce.

Grazie alla denuncia la polizia è riuscita attraverso l'Iban a risalire all'identità del mago delle truffe per poi denunciarlo a piede libero.