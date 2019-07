Doppia scossa di terremoto in Nord Italia

Nel pomeriggio di domenica 21 luglio due scosse di terremoto sono state percepite in Piemonte: la prima di magnitudo 2.0 intorno alle 16:30 e la seconda di magnitudo 2.5 entrambe con epicentro ad Argentera e un ipocentro tra i 10 km e i 13 km di profondità.

Non sono stati segnalati danni, nè feriti, ma i residenti hanno avvertito le scosse. Ci sono stati altri eventi sismici di magnitudo inferiore, cosiddetti strumentali.

Uno sciame sismico

Ieri in Italia si è registrato uno sciame sismico che ha interessato la penisola da Nord a Sud.

Le altre scosse sono state registrate a Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata con una magnitudo 2.0, una scossa di magnitudo 2.2 a Menfi in Sicilia, e un altra in mare magnitudo 2.8 con l’epicentro nel Tirreno Meridionale.