Salvini contro la Francia sui migranti, invia lettera a ministro degli Interni francese

Salvini più aggressivo che mai sulla questione dei migranti. Dopo il no dei francesi (Christophe Castaner) e dei tedeschi (Horst Seehofer) al vertice di Helsinki sui migranti Salvini torna all’attacco dopo le rivelazioni della falsificazione dei documenti dei migranti portata avanti dalla Francia al confine di Ventimiglia.

La riunione di Helsinki si è chiusa con una contrapposizione tra il blocco franco-tedesco e quello di italo-maltese. Infatti Salvini insieme aveva portato a Helsinki una bozza di riforma insieme a Malta di rendere obbligatoria una ripartizione dei migranti in tutti e 28 i paesi dell’Unione Europea, non considerando più Malta e Italia come porti sicuri e vicini di sbarco.

Come si legge nella lettera inviata a Castaner ha puntualizzato che “molti colleghi che hanno sostenuto la necessità di rivedere le regole del search and rescue per impedirne abusi volti a favorire una immigrazione illegale ed incontrollata così come esposto nel documento che abbiamo preparato con Malta”.

L’Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa.

L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa.

​Salvini nella lettera a Castaner si dice "sorpreso" dal fatto che Macron (e Merkel) non vogliano "tenere conto dei progressi emersi nel fruttuoso dibattito di Hensinki".

Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L’ho spiegato a Helsinki e l’ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner.

L’Italia ha rialzato la testa🇮🇹 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 21, 2019

​La lettera è arrivata alla vigilia della riunione sulla Libia e sull’immigrazione convocata dal governo francese aperta a tutti e 28 i paesi UE. Fonti del Viminale hanno già fatto sapere però che Salvini diserterà l’incontro e che l’Italia manderà solo dei tecnici.

Il "muro antimigranti" della Francia a Ventimiglia

Secondo un'inchiesta portata avanti da Il Giornale la Francia dal 2015 avrebbe eretto un muro contro i migranti grazie a delle presunte falsificazioni dei verbali, che avrebbero permesso alle autorità di Parigi di rispedire indietro decine di migliaia clandestini in Italia.

