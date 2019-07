Video: straniero ruba pistola e spara: carabiniere ferito a Terni

Secondo i giornali locali un cittadino di origine straniera, che circolava in bicicletta a torso nudo, è stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine. L’uomo però avrebbe iniziato a dare in escandescenze, spingendo i carabinieri a intervenire.

Nei video pubblicati sui social, di bassa qualità, si vede come nella colluttazione gli agenti cercano di atterrare e immobilizzare l’uomo. Nonostante le forze dell’ordine lo avessero bloccato, l’uomo a un certo punto è riuscito a sfilare la pistola d’ordinanza di uno degli agenti e ha esploso diversi colpi, ferendo un carabiniere e un altro immigrato di passaggio, per fortuna senza uccidere nessuno.

​Ora sono in corso le attività d'identificazione, pare che l’uomo sia originario dell’America Latina e che molto probabilmente fosse sotto l’effetto di stupefacenti.

I commenti di Salvini sull’incidente

Il ministro dell'Interno Salvini ha pubblicato diversi tweet nel quale ha espresso “solidarietà al carabiniere ferito a Terni da uno straniero”.

🔴 Solidarietà al carabiniere ferito a Terni da uno straniero, molto probabilmente sotto l’effetto di droghe, che ha attaccato le Forze dell’Ordine a calci e pugni e poi ha addirittura sparato. pic.twitter.com/hjQM4YmYA7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 19, 2019

​Successivamente ha dichiarato sempre riferendosi all’incidente che “la PISTOLA ELETTRICA che sarà presto in dotazione ai nostri agenti eviterà situazioni del genere, anche se qualche politico di sinistra è contrario… Tolleranza ZERO per i delinquenti! Un grazie e un grande abbraccio alle donne e agli uomini in divisa che, in tutta Italia e tutti i giorni, rischiano la vita per difendere la sicurezza dei cittadini perbene".

Infine ha parlato del Decreto Sicurezza Bis per infliggere pene più severe a chi aggredisce le Forze dell’Ordine.

Anche per questo il Decreto Sicurezza Bis punisce più severamente chi aggredisce le Forze dell’Ordine: non vedo l’ora sia convertito in legge.

E non mollo sulla guerra totale allo spaccio e al consumo di droga: altro che liberalizzazione come vorrebbe qualcuno. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 19, 2019

