Dopo il missile trovati anche due lanciarazzi nel pavese - Polizia di Stato

La Digos di Torino durante le perquisizioni nell’ambito dell’operazione Matra, che lo scorso 15 luglio ha portato alla scoperta di un arsenale di armi da guerra e di un missile aeronautico di produzione francese, ha trovato due “razziere”, ovvero lanciarazzi aeronautici.

Si tratta di razziere LR-0 per razzi calibro 50mm che possono essere installate anche su aerei modello MB339, in dotazione all’Aeronautica Militare italiana. La Digos di Torino sta lavorando in collaborazione con gli artificieri dell’Esercito italiano che stanno procedendo alla perquisizione totale del magazzino di Rivazzano Terme in provincia di Pavia.

Il ritrovamento dell’arsenale

Come riportato in precedenza la sezione antiterrorismo della Digos di Torino il 15 luglio ha condotto un’operazione nei confronti di tre persone responsabili di detenzione di armi da guerra nel Pavese dopo un anno d'indagini, avviate dalla questura di Torino.

Gli investigatori avevano monitorato alcuni combattenti italiani con ideologie di estrema destra che avevano preso parte al conflitto armato nella regione ucraina del Donbass.

“Alla fine grazie a intercettazioni e pedinamenti si è scoperto che un uomo di Gallarate, in provincia di Varese, deteneva illegalmente una santabarbara; l’uomo si era anche messo in evidenza per la compravendita di un missile aria-aria che è stato poi trovato e sequestrato in provincia di Pavia”, è riportato sul sito della Polizia di Stato.

#Digos Torino ha concluso un’operazione nei confronti di 3 persone responsabili di detenzione di armi da guerra e da sparo.

Dalle indagini si è scoperta anche una trattativa per la compravendita di un missile aria – aria sequestrato in provincia di Pavia https://t.co/IvKFpgQ4Ox — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 15, 2019

​Il missile non è stato l’unico armamento rinvenuto dagli investigatori, infatti la Digos ha sequestrato un arsenale di armi da fuoco, tra le quali fucili d’assalto, pistole mitragliatrici, fucili da caccia, mortai e circa un migliaio di cartucce.

#Digos Torino con Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì coordinate da Polizia Prevenzione #Ucigos hanno sequestrato un arsenale di armi da guerra nel Nord Italia a soggetti dell'estrema destra oltranzista che in passato hanno preso parte a conflitto nella regione ucraina Donbass pic.twitter.com/i7ONjV5RqN — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 15, 2019

​A seguito dell’operazione oltre all’uomo originario di Gallarate sono stati arrestati anche uno svizzero e un italiano che avevano partecipato alla compravendita del missile.