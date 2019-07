Italia supera Francia per presenza turisti e guadagna € 42 miliardi

Il turismo in Italia ha finalmente l'attenzione che merita, dice il presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, e guadagna circa quarantadue miliardi di euro.

Nel 2018 l'Italia ha accolto 429 milioni di turisti (+1,8% rispetto al 2017) guadagnando 41,7 miliardi di euro, cioè circa il 6% del valore aggiunto dell'economia. In tal modo l'Italia ha superato i risultati della Francia ma è rimasta inferiore alla Spagna. Secondo il presidente dell'Agenzia nazionale italiana del turismo (Enit) Giorgio Palmucci, questo settore in Italia ha finalmente l'attenzione che merita.

Questi risultati sono stati annunciati dal presidente Palmucci a Roma durante la presentazione del piano triennale dell'Ente. Nell'anno 2018 l'Italia ha contato un totale di 216,5 milioni di pernottamenti, e in confronto all'anno precedente questa cifra è cresciuta del 2,8%. E anche se il risultato rispettivo della Spagna è calato del 1.6%, quest'ultima però rimane superiore all'Italia con i suoi 301 milioni di pernottamenti totalizzati.

Nonostante la Francia abbia subito la crescita più forte tra i tre paesi (+5,4% di pernottamenti), rimane però inferiore alla Spagna e all'Italia con il suo risultato di 140,7 milioni di pernottamenti.

© Sputnik . Valery Levitin I vacanzieri sulla spiaggia a Forte dei Marmi, Toscana

L'intervento del ministro Centinaio

Alla presentazione ha intervenuto anche il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, che non ha mancato di menzionare il riconoscimento a patrimonio Unesco delle Colline del Prosecco:

"L'Italia è un paese da vedere, mangiare e bere. Vai a vedere un mare stupendo, vedi siti Unesco e città d'arte, ma poi aggiungi anche l'enogastronomia. Abbiamo appena conquistato un nuovo riconoscimento del Patrimonio dell'Umanità che è quello alle colline del Prosecco".

E nel 2017?

Secondo i dati dell'Istat nel 2017 il turismo italiano, con all'incirca 420 milioni di presenze turistiche, ha avuto una crescita record da +4,4%, e l'Italia si è classificata al quarto posto in Europa per presenza in strutture ricettive.