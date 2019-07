Video: lo yacht “a vela” di un magnate russo ritorna nel mare toscano

Lo scorso anno il Sailing Yacht A si era fermato per qualche giorno nella rada di Portoferraio.

Il Sailing Yacht A è un’imbarcazione a motore “assistita a vela” lunga 144 metri per quasi 100 di altezza. Ha un pescaggio di venti metri con un peso di 12.600 tonnellate, ed è considerato lo yacht a vela più grande del mondo. É stato disegnato da Philippe Starck e costruito in Germania. È dotata di pista di atterraggio per elicotteri e ha un equipaggio che conta fino a 54 membri. Può ospitare fino a 20 passeggeri.