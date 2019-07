Riciclaggio di denaro: Nord Italia primeggia per quantità di operazioni sospette - DIA

Secondo il recente rapporto della DIA la mafia si inserisce perfettamente nel tessuto commerciale-economico del Nord Italia, specialmente nel mondo della finanza.

La mafia continua a espandersi spaziando in vari settori, a partire da quello della ristorazione, del turistico alberghiero fino quello della vendita di merce all’ingrosso e a quello della prostituzione e della droga, con la ndrangheta calabrese ha una tendenza a espandersi all’estero.

Infatti, da quanto risulta dal rapporto i sequestri e le confische nel 2018 sono aumentati del 400% e di oltre il 1000% rispettivamente in base ai dati del 2017.

Nel documento la DIA ha osservato che "la mafia agisce proprio come un vero proprio gruppo finanziario che diversifica i propri investimenti" utilizzando "modelli manageriali variabili per la gestione delle risorse. Ed è qui che entrano in gioco i professionisti che, sebbene 'esterni' all'organizzazione, prestano la loro opera proprio per schermare e moltiplicare gli interessi economico-finanziari dei gruppi criminali. Si tratta di "facilitatori", in grado di gestire transazioni internazionali da località off-shore, offrendo riservatezza e una vasta gamma di servizi finanziari, inclusi quelli di elusione fiscale".

La mappa degli investimenti mafiosi

La DIA evidenzia come siano le regioni del Nord a prevalere con “un totale di 103.576 operazioni, il 46,3 per cento (47.909 operazioni), il 33,8 per cento (35.034) al Sud e il 18,7 per cento (19.396) nelle regioni del Centro Italia".

Questa concentrazione nel Nord Italia va attribuita principalmente al fatto che la mafia tende a fare i suoi investimenti nelle aree più produttive attraverso aziende o imprenditori “prestanome” in gravi difficoltà finanziarie, che per rimettersi in sesto finanziariamente si mettono al servizio di organizzazioni criminali.

A.N.