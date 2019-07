Rivelazione di Salvini: neonazisti ucraini volevano uccidermi

A denunciarlo è il ministro degli Interni, che dichiara che è proprio grazie alla sua segnalazione che sono partite le indagini della procura di Torino, che hanno portato al sequestro in un hangar in provincia di Pavia di materiale bellico, tra cui mitra, fucili automatici e persino un missile terra-aria di dotazione dell'esercito del Qatar.​



Le dichiarazioni di Salvini arrivano da Genova, dove il ministro degli Interni è stato in visita per annunciare la restituzione alla città di 44 immobili confiscati alla criminalità.

"L'ho segnalato io. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l'arsenale di qualche demente", ha spiegato Salvini. "Penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini, ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane".

Le indagini seguite alla denuncia di un potenziale attentato da parte di stranieri contro di me, hanno portato alla scoperta di un arsenale di armi e a degli arresti di neonazisti.

Grazie alle Forze dell’Ordine, io vado avanti senza paura. pic.twitter.com/X66HIAEhOI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 16, 2019

Smentisce parzialmente la procura di Torino, secondo cui non sarebbe stato il ministro, ma un ex agente del Kgb a riferire di un progetto di attentato contro Salvini. Gli investigatori però non avevano trovato alcun riscontro su quanto riferito dall'ex agente. Sono state invece le intercettazioni di cinque italiani, che avevano combattuto nel battaglione ucraino Azov, schierato in Donbass contro i filorussi, che hanno portato alla scoperta dell''arsenale da guerra e del tentativo di vendita del missile.

Arsenale che è stato sequestrato ieri mattina, dalla sezione antiterrorismo della digos di Torino, durante un'operazione che ha portato all'arresto di tre individui, legati all'estrema destra. Durante l'operazione, infatti, oltre alle armi, sono state sequestrate bandiere, effigi e materiale di propaganda di stampo nazista.