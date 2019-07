Trenta: industria difesa cruciale per l'economia nazionale

All’assemblea dell’Aiad (Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza) il capo del dicastero militare italiano Elisabetta Trenta ha sostenuto che l'industria della difesa è una "risorsa pregiata da tutelare".

Nel suo discorso ha sottolineato come "l’industria della Difesa rappresenti uno dei settori trainanti e maggiormente competitivi dell’economia nazionale".

Il ministro della Difesa ha rilevato l'importanza di salvaguardare il settore, in grado di assicurare competenze e occupazione.

"Le aziende del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza costituiscono certamente una risorsa pregiata in termini di produzione, competenze e occupazione che dobbiamo saper salvaguardare".

Infine ha osservato che la "valorizzazione di questo settore rappresentano una priorità per il governo e per la Difesa in particolare".

Nel suo intervento la Trenta ha riferito che i vertici delle industrie del settore difesa, sicurezza e aerospazio stanno per essere convocati al dicastero della Difesa, dal momento che è in programma la determinazione della strategia della Sit: strategia industriale e tecnologica della Difesa, che per la prima volta diventerà parte integrante delle linee guida ("Atto di indirizzo") del ministero.

Tutti i protagonisti, da Leonardo a Fincantieri, "amministrazioni pubbliche, industria, centri di ricerca e operatori del settore" saranno invitati "a partecipare al processo di elaborazione. A breve riceverete il nostro invito".