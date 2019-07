Rilancio Nuova Alitalia, oggi si sceglie il partner della newco

Sono quattro le offerte che sono state presentate ieri per partecipare alla newco Nuova Alitalia: arrivano dal patron della Lazio, Claudio Lotito, dal patron della compagnia aerea Avianca, German Efromovich, dal gruppo Toto e da Atlantia, società del gruppo Benetton.

Oggi si chiudono i termini per la formazione del consorzio. Come aveva annunciato il Mise sabato scorso, si tratta di una scadenza ultima e inderogabile. Il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrà scegliere i nuovi partner fra le offerte pervenute e mettersi al lavoro sia per il rilancio della compagnia che per avviare un tavolo con i sindacati per chiudere un accordo con i dipendenti.

Soddisfazione per il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio, che sui social afferma "voglio essere l'ultimo ministro che si occupa di Alitalia!". Il rilancio di Alitalia, afferma, fa parte di un piano ambizioso del programma dei cinquestelle, che si propone non solo il salvataggio della compagnia, ma la presenza dello stato nella compagine societaria, affinché le politiche del turismo possano contare su una compagnia di bandiera, come avviene in Francia con AirFrance o in Olanda con la KLM.

Lo scorso autunno Ferrovie dello Stato aveva dato l'ok per l'acquisto della compagnia aerea italiana. Anche il governo aveva dato la disponibilità a partecipare alla costituzione della newco, attraverso il MEF, ma a frenare sulla nazionalizzazione era stato proprio il ministro Tria, invitando a soluzioni di mercato. Pertanto era stata definita una quota pubblica non superiore al 50%, tra FS e MEF. Esattamente è del 15% la quota spettante al MEF. Allo stato si era in seguito affiancata Delta Airlines, dopo un iniziale interesse di compagnie come Lufthansa e Easyjet. Oggi si dovrà scegliere il quarto partner e dar vita finalmente alla nuova compagnia che "tornerà a volare in tutto il mondo", promette di Maio.