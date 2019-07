Di Maio invita Salvini a fare chiarezza sui presunti finanziamenti dalla Russia in parlamento

"Quando il parlamento chiama, il politico risponde… Peraltro quando si ha la certezza di essere strumentalizzati, l’aula diventa anche un’occasione per dire la propria, difendersi e rispondere per le rime alle accuse, se considerate ingiuste", ha scritto Di Maio su Facebook.

Nel messaggio non si riferisce direttamente a Salvini, ma i media, visti gli eventi recenti, credono che stia parlando di lui.

Di Maio ha anche affermato che è necessario creare una commissione in parlamento che studi la questione del finanziamento dei partiti. Tale commissione, secondo Di Maio, deve essere creata immediatamente.

Mercoledì, il sito Buzzfeed ha affermato che il socio di Salvini Gianluca Savoini e altri due cittadini italiani nel 2018 avrebbero tenuto colloqui segreti in Russia per concludere un accordo sulla fornitura di carburante in Italia. Il portale ha ricevuto registrazioni audio da una riunione a Mosca in cui è stato discusso il problema.

Si presume che il profitto d fatto fosse destinato al partito di Salvini. In tal modo, Buzzfeed riconosce che non è chiaro se l'accordo sia stato alla fine concluso e se la Lega abbia ricevuto i fondi.

Salvini, dopo la pubblicazione della notizia, ha ripetutamente affermato che il suo partito non ha mai ricevuto finanziamenti dalla Russia. Sullo sfondo della pubblicazione Buzzfeed, i media italiani hanno notato che Savoini ha partecipato a una cena in onore della visita del presidente russo Vladimir Putin in Italia. Alla cena ha partecipato anche il primo ministro italiano Giuseppe Conte. L'ufficio del primo ministro italiano ha riferito che Conte non conosceva personalmente Savoini, ma ha ricevuto automaticamente l'invito, in quanto partecipante al forum di dialogo tra le società civili italiane e russe. Un invito allo stesso forum Savoini lo ha ricevuto su richiesta del consigliere di Salvini, Claudio D'Amico, ha detto l'ufficio del primo ministro italiano.