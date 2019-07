Zingaretti: ricomincia show Salvini

“Ricomincia lo show di Matteo Salvini. Mentre continuano ad arrivare barchini che ogni giorno sbarcano decine di migranti sulle coste italiane. Si facciano scendere i naufraghi della Nave Alex, dove sarebbe in corso un’emergenza igienico-sanitaria, e poi si collabori con l’Europa per lo loro redistribuzione”, ha detto il segretario.

“Finisca questo surreale e macabro gioco sulla pelle di esseri umani. La verità è che l’Italia non ha politiche di governo sul tema immigrazione e ogni volta ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche o surreali usate a scopi propagandistici. Invece di disertare i vertici europei ci si muova per cambiare le cose”, ha sottlineato lui.

La situazione a Lampedusa

In precedenza, Matteo Salvini ha commentato la scelta dell'imbarcazione Alex di forzare il blocco e dirigersi verso il porto di Lampedusa. "Le Forze dell’Ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la “giustizia” tollererà l’illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono “salvatori”, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani", ha proclamato Salvini.

Oggi, l'imbarcazione Alex ha attraccato nel porto a Lampedusa, contravvenendo al divieto di entrare in acque territoriali.

"La barca a vela Alex di Mediterranea Saving Humans con 41 naufraghi a bordo ha appena attraccato al porto di Lampedusa. Non ci sono porti chiusi per l'umanità", ha scritto Mediterranea Saving Humans su Facebook.

​La portavoce di Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba ha dichiarato che "non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone".