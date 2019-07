La nave Alex si dirige verso Lampedusa

L'imbarcazione Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa per sbarcare, contravvenendo al divieto di entrare in acque territoriali. Decisione assunta dinnanzi "all'intollerabile situazione igienico – sanitaria a bordo".

Con un comunicato stampa diffuso questa mattina su internet dalla ONG italiana, Mediterranea Saving Humans, aveva dichiarato a proposito della nave ALEX, che Lampedusa è l'unico porto sicuro in cui poter sbarcare. "In queste condizioni andare a Malta metterebbe a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone", ha scritto l'equipaggio in una nota.

🔴 Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo #ALEX ha dichiarato lo "stato di necessità" e sta dirigendo verso il porto di #Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco.#fateliscendere #portiaperti — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 6 июля 2019 г.

"Dopo una notte di scambi con i Centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Italia, è del tutto evidente che partire per il porto de La Valletta nelle attuali condizioni significherebbe mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo della ALEX". L'imbarcazione infatti, omologata per il trasporto di 18 persone, in questo momento trasporta 46 migranti, non è attrezzata per affrontare le 15 ore di navigazione necessarie ad arrivare a Malta, manca dei servizi igienici basici, cibo e persino acqua potabile, secondo quanto afferma la portavoce Alessandra Sciurba.

La nave della Mediterranea SH era partita per una ricognizione il 4 luglio nella zona SAR libica, dove aveva incontrato una piccola imbarcazione che trasportava 54 persone, tra cui 11 donne, di cui tre incinta, e 4 bambini. Prevenendo l'intervento della guardia costiera libica, che aveva mandato una motovedetta, aveva preso a bordo le 54 persone affiché non fossero riportate in Libia. Aveva poi chiesto al ITMRCC Roma l'assegnazione urgente di Lampedusa come porto sicuro ed era rimasta in acque internazionali, ad un'ora di navigazione dal porto di Lampedusa.

Autorizzazione che non è arrivata, anzi il ministro Salvini ha rincarato la dose, ricordando che in caso di violazione del divieto di entrare in acque territoriali, la ONG andrebbe incontro a una maxi-multa, sequestro dell'imbarcazione e arresto dell'equipaggio.

Tuttavia, nella giornata di ieri 13 persone, donne, bambini e nuclei familiari, sono state evacuate dalla guardia costiera italiana. A bordo, secondo quanto dichiarato dalla Sciurba rimarrebbero comunque minori non accompagnati. Le condizioni dell'imbarcazione non permettono il raggiungimento del porto de La Valletta, e si chiede l'intervento delle motovedette della guardia costiera italiana o maltese per mettere in sicurezza le persone a bordo.

Il governo italiano aveva raggiunto un accordo con quello maltese addivenendo a una sorta di "scambio": Malta avrebbe accolto i 54 migranti a bordo della Alex e l'Italia avrebbe preso 55 migranti ospitati a Malta. Ma la Alex ha categoricamente rifiutato l'accordo, sia perché chiede delle garanzie, come quella di poter navigare con 18 persone a bordo, di essere riforniti di acqua e carburante, e di effettuare le manovre di approdo in sicurezza, sia perché l'equipaggio denuncia un accordo tra governo italiano e maltese, secondo il quale, una volta approdati a Malta, l'imbarcazione verrebbe sequestrata e l'equipaggio arrestato poiché, denunciano, gli sbarchi a La Valletta non avvengono secondo procedure di trasparenza.

Furibonda la reazione del ministro degli Interni Salvini, che è intervenuto con un post in evidenza sui social, in cui scrive: "Le autorità marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove potranno attraccare.

Incredibilmente, la ONG si sta rifiutando di andare a Malta, Paese europeo sicuro!

In questo momento sono fermi nel Mediterraneo, affiancati dalla nave di una ONG spagnola, poiché stanotte abbiamo consegnato il divieto di ingresso nelle acque italiane.

Se non si dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l’ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!"

Notizia in aggiornamento