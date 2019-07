Governo, Di Maio: abbiamo ritrovato un metodo di lavoro

Il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, ha affermato di aver “ritrovato un metodo” per lavorare con la Lega.

La Lega e il Movimento 5 Stelle sono di nuovo d’accordo. “Abbiamo ritrovato un metodo e questo è l'unico governo possibile”, ha detto Di Maio al Corriere della Sera.

“I numeri sul lavoro ci stanno dando ragione e in particolare danno ragione a quello in cui il M5S ha sempre creduto. Il decreto Dignità, Quota 100, il Crescita e lo Sblocca cantieri li ho firmati io”, ha aggiunto il capo del Movimento 5 Stelle.

Sarebbe risolto anche lo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sull’assegno di famiglia. Di Maio vede come una proposta importante quella di Lorenzo Fontana di introdurre un assegno di 300 euro al mese per ogni figlio a famiglia fino ai 26 anni. “Litigi sulla famiglia no, mai. Si va uniti”, ha affermato il vicepremier grillino.

Ieri Di Maio aveva definito la vicenda della nave Mediterranea “un grande show di speculazione politica”. Il ministro dello Sviluppo non ritiene che il governo italiano ne sia responsabile. “Se uno Stato sovrano difende i propri confini, peraltro nel silenzio totale dell’Europa, è responsabile? E di cosa? È responsabile chi prima di noi ha taciuto e magari per approfittarne e creare un business”, ha detto Di Maio.

“In questi giorni ci sono stati altri sbarchi anche in Sardegna. Nell’ultimo mese sono arrivati 300 irregolari in Italia e nessuno ne parla, perché lo storytelling delle capitane ormai è più forte della realtà. Non bisogna cadere nel loro gioco, delle ong intendo. Mentre fanno lo show con l’Italia gli scafisti continuano a fare traffico verso le nostre coste”, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva richiamato i leader della Lega e del M5S a rispondere erano disposti ad adempire al contratto di governo dopo una serie di scontra tra le due forze politiche. Tra gli obbiettivi del Governo rimangono abbassamento delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell’austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi.