Per saperne di più: che cos'è il Forum Dialogo Italo-Russo della Società Civile

Il Foro di Dialogo delle società civili di Italia e Russia è stato istituito nell’estate del 2004 in ottemperanza a una decisione presa in occasione del precedente vertice governativo tra il Presidente russo e il Presidente del Consiglio italiano.

Scopo del progetto è quello di favorire la reciproca comprensione nell'ambito della società civile e promuovere i rapporti tra Italia e Russia, attraverso un dialogo costante tra personalità di entrambi i Paesi sulle questioni di interesse comune, con particolare riferimento a quelle di carattere politico, economico, sociale, religioso e culturale.

Il formato del Forum-Dialogo prevede di organizzare incontri bilaterali in Italia e in Russia alternativamente, con cadenza almeno annuale e dedicati alla discussione di uno o più temi che possono avere un impatto positivo sullo sviluppo della cooperazione bilaterale. Parallelamente i gruppi tematici di lavoro del Forum organizzano nei due paesi eventi pubblici, come convegni, seminari, presentazioni, conferenze stampa, concerti e mostre.

Lo statuto del Foro prevede una doppia copresidenza, italiana e russa, ricoperta da Vladimir Dmitriev, vice-presidente della Camera di Commercio della Federazione Russa, ed Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia.

Quindici anni di attività

Dalla sua istituzione avvenuta nel 2004, ad oggi, il Foro ha realizzato numerose iniziative. Ecco una sintesi:

2 novembre 2004, Mosca - presso l’Università del Ministero Affari Esteri (MGIMO), tavola rotonda riguardante temi socio-culturali e sul cui esito i due co-presidenti hanno riferito il giorno successivo ai presidenti Putin e Berlusconi, riuniti al Cremlino per il vertice governativo bilaterale.

POOL 2 Novembre 2004 - Putin e Berlusconi insieme alla direttrice del museo Pushkin di Mosca, Irina Antonova

26 aprile 2005, Milano – primo evento aperto al pubblico, di lancio e presentazione del Foro, focalizzato sul tema dell'integrazione dei mercati di Italia e Russia e dell’attrattività reciproca. La tavola rotonda è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e la Fondazione “Centro per lo sviluppo dei rapporti Italia Russia”.

27-28 aprile 2005, Venezia – evento culturale e artistico, articolato in mostre, concerti e due tavole rotonde, la prima sul tema dei problemi comuni alle città di Venezia e San Pietroburgo e l’altra sui problemi e le opportunità del turismo tra i due paesi; Concerto al Teatro La Fenice diretto dal Maestro Yuri Bashmet ed esibizione del Coro dei Cosacchi del Kuban in un’affollata e suggestiva piazza San Marco.

29-30 marzo 2006, Roma - workshop, dedicato al tema religioso, che si è proposto l’obiettivo di giungere ad affermazioni fondamentali condivise dai rappresentanti della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa ed altresì della società civile sul tema del rapporto tra Chiesa e laicità nella società di oggi.

13 marzo 2007, Roma (Villa Madama) – sessione del Foro ad inaugurare il vertice bilaterale tra i capi di governo dei due paesi e rispettivi ministri degli esteri tenutosi il giorno successivo a Bari.

© Sputnik . Vladimir Rodionov 13 Marzo 2007 - Putin e Prodi nella basilica di San Nicola a Bari

19 ottobre – 25 ottobre 2007 Settimana della cultura italiana in Russia, organizzata dalla sezione italiana del Foro in stretta cooperazione con l’Ambasciata Italiana nella Federazione Russa, gli Istituti Italiani di Cultura di San Pietroburgo e Mosca, con la CRUI (Conferenza dei Rettori) e con l’ISPI. La Settimana è stata concepita come prologo e affiancamento della “Settimana della lingua italiana nel mondo” organizzata dal MAE dal 22 al 28 ottobre.

2 aprile 2008, Novo Ogarevo, Mosca - Vladimir Putin incontra una ristretta delegazione di imprenditori e top manager italiani attivi in Russia. La delegazione, guidata da Luisa Todini e dall’ Ambasciatore Surdo, viene ricevuta nella residenza privata del Presidente Putin.

9 giugno 2010, Kaluga, Russia – tavola rotonda sulle “esperienze di Italia e Russia a sostegno alle PMI”, organizzata dalla sezione russa del Foro nell’ambito delle giornate della Task-Force per i distretti industriali e le PMI.

17-18 settembre 2010, Sochi, Russia – in occasione del IX International Investment Forum, due tavole rotonde organizzate sotto l’egida del Foro.

19-20 ottobre 2010, Yekaterinburg, Russia – business forum sulla cooperazione inter-regionale organizzato dalla sezione russa del Foro.

2 dicembre 2010, Sochi, Russia – sessione ufficiale del Foro, che ha preceduto il vertice bilaterale tra i capi di governo e delegazione di ministri dei due paesi tenutosi il giorno successivo nella stazione sciistica di Krasna Polyana.

© Sputnik . Vladimir Rodionov 2 dicembre 2010 - Consultazioni Intergovernative Italo Russe a Krasnaya Polyana

2013 - Anno Incrociato della Cultura e della Lingua Italiana in Russia e della cultura e lingua russa in Italia

25-26 novembre 2013, Roma e Trieste – sessione ufficiale del Foro 2013, a latere del vertice bilaterale svoltosi a Trieste il tra il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta.

10 giugno 2015, Expo di Milano – in occasione della visita del presidente Putin al padiglione russo si è svolto a Palazzo Italia un vertice governativo ristretto, seguito da un lunch a cui ha partecipato una delegazione di imprenditori e top manager italo-russi.

© Sputnik . Putin all'EXPO di Milano

17 giugno 2016, San Pietroburgo – Il Foro partecipa allo SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum) insieme alla delegazione di imprenditori che hanno accompagnato il presidente Renzi e il ministro Calenda.

18 dicembre 2018, Roma – Colazione di lavoro informale, a cui hanno preso parte circa venti alti esponenti del mondo imprenditoriale ed economico italiano e russo.

5 Luglio 2019, Roma - In occasione della visita ufficiale del presidente Putin in Italia, rinnovati i vertici del Foro per parte italiana. Ernesto Ferlenghi subentra a Luisi Todini come copresidente.