Putin racconta l’incontro con papa Francesco

Putin ha affermato che il pontefice è un amante della letteratura russa e che sulla sua scrivania sono sempre presenti libri di Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj. "Senza i libri di Dostoevskij, senza rendersi conto della profondità della sua filosofia, non si può essere dei veri sacerdoti", ha osservato papa Francesco.

"Questo dice molto. Parla delle nostre profonde radici spirituali comuni", ha detto Putin.

Giovedì 4 luglio Vladimir Putin è stato in visita ufficiale in Italia, dove ha incontrato il presidente della repubblica Sergio Mattarella e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il presidente russo si è poi diretto a Città del Vaticano per un’udienza con papa Francesco.