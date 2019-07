Ernesto Ferlenghi nuovo copresidente del Forum Dialogo Italo-Russo

Si è conclusa l'intensa giornata che ha visto il presidente russo Vladimir Putin in visita a Roma. Un'agenda molto fitta, in cui oltre agli incontri istituzionali con il Papa, il presidente della Repubblica Mattarella, ed il presidente del Consiglio Conte, ha trovato spazio anche Forum-Dialogo Italo-Russo della Società Civile, che ha riunito alla Farnesina i principali esponenti del mondo economico, culturale e accademico dei due paesi.

Nel corso della riunione è stato anche annunciato il nuovo copresidente del Forum da parte italiana. Ernesto Ferlenghi, presidente di Confindustria Russia, succede a Luisa Todini.

Nel suo intervento nel corso della cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato l'importanza di questa piattaforma nel contesto delle relazioni fra i due paesi:

"Ritengo che il Forum del Dialogo delle società civili abbia un enorme potenziale, che riguarda non soltanto le relazioni tra il mondo delle imprese, ma anche relazioni di carattere culturale. Pertanto voglio rivolgermi ai copresidenti, chiedendo loro di lavorare in modo sistematico nei prossimi mesi, senza aspettare una nuova visita di politica di alto livello. Voglio ringraziare la signora Todini per il lavoro svolto in questi anni e saluto il presidente Ferlenghi, al quale auguro i migliori successi nel lavoro che lo aspetta." - ha detto Conte.

Che cos'è il Forum-Dialogo Italo-Russo della Società Civile

Il Forum-Dialogo è stato creato per iniziativa di Vladimir Putin e Silvio Berlusconi nel 2004 come una piattaforma di dialogo tra la società civile. Si tratta di un progetto a lungo termine finalizzato ad un ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Russia e l’Italia. Il formato del Forum-Dialogo prevede di organizzare incontri bilaterali in Italia e in Russia alternativamente, con cadenza almeno annuale e dedicati alla discussione di uno o più temi che possono avere un impatto positivo sullo sviluppo della cooperazione bilaterale. Parallelamente i gruppi tematici di lavoro del Forum organizzano nei due paesi eventi pubblici, come convegni, seminari, presentazioni, conferenze stampa, concerti e mostre.

Guarda: Il video dell'incontro tra Putin e Papa Francesco

Guarda: Il video dell'incontro tra Putin ed il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Guarda: Il video della conferenza stampa congiunta del presidente russo Putin e del primo ministro italiano Giuseppe Conte