Putin e Conte, la conferenza stampa congiunta

Il primo a prendere la parola è stato il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte:

"Ho espresso e confermo la mia commossa vicinanza e del popolo italiano per l'incidente ai marinai del sottomarino russo e per le vittime della recente alluvione. Il nostro è stato un incontro molto positivo e cordiale. Con il presidente Putin abbiamo confermato l'eccelente stato delle nostre relazioni nonostante il permanere delle sanzioni che hanno determinato un deterioramento delle relazioni tra Russia ed Europa."

Economia, la Russia è un opportunità per l'Italia

"L'Italia è la 2° manifattura d'Europa: la Russia offre opportunità importanti alle nostre imprese: la Russia è il 5° mercato del nostro export e vi operano 500 aziende. L'intesa siglata oggi tra la Cassa Depositi ed il Fondo Russo RF, permetterà di finanziare progetti con particolare attenzione a piccole e medie imprese e startup" - ha detto Conte.

Libia e Siria, il punto di Conte

"La Russia ha un ruolo donamentale di fronte alle sfide globali di interesse per l'italia, l'Europa e la stessa Russia. Mosca è un attore ineludibile per trovare delle soluzioni nelle principali crisi regionali. Contiamo sull'atteggiamento costruttivo di Mosca in Libia per ottenere un rapido cessate il fuoco in Libia ed una soluzione politica."

"In Siria occorre una soluzione durevole, da raggiungere con un percorso politico nell'ambito della risoluzione 2254 dell' ONU."

Ucraina e sanzioni

"La crisi in Ucraina è da risolvere al più presto, il prolungamento di questa vertenza rischia di far perdere un patrimonio di contatti, relazioni, regole maturato in 25 anni di dialogo. Al momento non c'è un'alternativa all'implementazione piena degli accordi di Minsk. L'elezione del presidente Zelenskiy in Ucraina offre una finestra di opportunità che va sfruttata." L'Italia rimane disponibile anche per una collaborazione umanitaria sulla vertenza Ucraina"

"Il mio governo ha sempre creduto che la politica delle sanzioni sia transitoria. L'Italia lavora affinchè si creino le premesse per il superamento di questo stato di rapporti tra Unione Europea e Russia. Ogni volta che ci avviciniamo alla scadenza delle sanzioni mi rattristo, perchè non è questo che serve a noi, all'Europa ed alla Russia. Ora abbiamo un altro semestre davanti per lavorare." - ha aggiunto Conte.

Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto per secondo ed ha espresso una piena identità di vedute col premier Conte riguardo al giudizio positivo sull'incontro bilaterale e sullo stato delle relazioni tra i due paesi.

"Sono pienamente d'accordo col mio collega Giuseppe Conte. Le nostre consultazioni sono state operative e costruttive. E lo stesso posso dire della conversazione con il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Le relazioni italo-russe hanno tradizionalmente un carattere reciproco. Sosteniamo il dialogo politico e tra esponenti della società civile". - ha detto Putin.

Putin sui rapporti tra UE e Russia

"Noi non diamo commenti sull'operato del nuovo presidente della Commissione Europea. Questo spetta ai cittadini dell'Unione Europea. Dico solo che nel 2013 l'interscambio tra UE e Russia era di 450 mld di dollari, adesso è pari a 279. Dove sono questi 150 miliardi? Sono profitti non ricevuti da noi e dall'Europa, compresa l'Italia. Significa merci non vendute, tasse non pagate, salari e posti di lavoro persi. E' un danno per tutti. Speriamo che l'Europa ne tenga conto per arrivare ad un pieno ripristino delle relazioni tra Europa e Russia. Noi siamo pronti a fare ciò che dipende da noi."

Putin sugli accordi di Minsk

"Non si può sempre chedere alla Russia il pieno rispetto degli accordi di Minsk, anche per quello che non ci spetta. Negli accordi di Minsk è previsto il pieno ripristino delle relazioni economiche tra Donbass e Ucraina. Perchè non chiedete ai partner ucraini di fare la loro parte?"

Putin sulla Libia

Non sarebbe male ricordarsi da dove è iniziato tutto. Chi ha distrutto la Libia. E' stata una decisione della Nato, il risultato è evidente: la statalità della Libia è stata distrutta e ora osserviamo il caos nella regione. Non credo che la Russia sia tenuta a fornire un apporto risolutorio. Chiediamo per prima cosa a chi ha prodotto il problema.