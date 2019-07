Universiadi Napoli 2019, Erika di Eswatini è la stella della cerimonia d'apertura

Le gare a Napoli devono ancora iniziare, ma l'Universiade estiva ha già la sua miss. Prima il boato dello stadio San Paolo quando è stata inquadrata sul maxischermo, poi il tam-tam dei social network: "Assomiglia a Naomi Campbell", "E' bellissima", è l' hashtag #Eswatini è diventato virale.

​Ma chi è?

Sul sito ufficiale delle Universiadi di Napoli 2019 non è ancora disponibile l'elenco degli atleti partecipanti, in compenso sul sito della scorsa edizione delle Universiadi estive, svoltesi a Taipei nel 2017, i dati sono ancora presenti. La nazionale del Regno di Eswatini (fino al 2018 il paese si chiamava Swaiziland) era rappresentata da tre atleti, un maschio e due ragazze - uno in meno di quanti hanno sfilato a Napoli. La ragazza in questione sarebbe la saltatrice in alto Erika Seyamah, 25 anni, studentessa dell'Università di Pretoria, in Sudafrica.

Segni particolari: il tatuaggio con la croce

Ai telespettatori della cerimonia di apertura non è sfuggito il tatuaggio a forma di croce che la ragazza africana ha disegnato sulla spalla destra.

Universiadi - il programma

Alle Universiadi Estive di Napoli 2019 partecipano più di 6000 atleti in rappresentanza di 118 paesi, che si sfideranno nei seguenti sport: tiro con l'arco, atletica, basket, tuffi, scherma, calcio, ginnastica artistica e ritmica, judo, rugby a 7, tiro a volo, tiro a segno, vela, nuoto, ping pong, taekwondo, tennis, pallanuoto e pallavolo.