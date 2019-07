Premier Conte non vede contrasti tra interessi nazionali e progetto europeo

Il premier italiano Giuseppe Conte non vede alcuna contraddizione tra gli interessi nazionali e il progetto di un'Europa unita. Lo ha riferito lo stesso capo del governo italiano alla vigilia della visita ufficiale del presidente russo Vladimir Putin in Italia.

"Non vedo contraddizioni tra gli interessi nazionali e il progetto europeo: dobbiamo imparare a soddisfare gli interessi dei cittadini - italiani, francesi, spagnoli - e inserirli all'interno di una strategia comune: bisogna evitare che la casa europea soffochi le legittime aspettative dei singoli Paesi", ha dichiarato Conte.

Secondo Conte, l'Europa vive un momento delicato.

"È come un palazzo che non è stato originariamente progettato per tutti, ma si è allargato col tempo. Dal momento che il progetto non era completo e definitivo, ma cresce e si sviluppa, a volte emergono i problemi. E' importante conoscere e riconoscere questi punti deboli, quindi personalmente io e il mio Paese critichiamo per dare un contributo costruttivo al miglioramento", ha chiarito il capo del governo italiano.