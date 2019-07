Eruzione dello Stromboli, morto un escursionista

La persona scomparsa era impegnata in un'escursione in sentiero. In precedenza il comando dei Vigili del Fuoco aveva confermato l'intervento di aerei canadair per spegnere gli incendi causati dalle due esplosioni, avvenute nel vulcano alle 16:46 ora locale.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in un intervento con elicotteri decollati da Salerno e Catania per soccorrere due escursionisti.

Eruzione del vulcano Stromboli: notizie e video

