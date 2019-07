Eruzione dello Stromboli, paura tra i turisti, morto un escursionista - Video

L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha registrato due esplosioni alle ore 16:46, che hanno generato una pioggia di lapilli ed una colonna di cenere alta quasi 2 km. Segnalata una colata di lava sul pendio della Sciara del Fuoco.

La coltre di fumo, visibile dalle spiagge e dallo spazio di mare di fronte all'isola, ha seminato la paura tra i turisti. ​La caduta di lapilli di lava incandescente ha provocato diversi incendi nella vegetazione.

Operativa l'unità di crisi della Protezione Civile

La Protezione Civile ha attivato un'unità di crisi per seguire lo svolgimento delle operazioni di soccorso sull'isola di Stromboli. Ancora in azione i canadair dei Vigili del Fuoco per spegnere gli incendi boschivi seguiti all'esplosione

ore19 #3luglio esplosione #Stromboli: In unità di crisi facciamo il punto con autorità locali, centri di competenza e strutture operative: Centro Operativo comunale di Lipari è attivo per garantire sul posto la risposta di #protezionecivile, canadair di #vigilidelfuoco in azione pic.twitter.com/Uk3KIql1tm — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 3 июля 2019 г.

Da Ginostra: morto un escursionista

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha riferito all'ANSA la morte di un escursionista. La persona scomparsa era impegnata in un'escursione su un sentiero vicino all'abitato di Ginostra. Secondo fonti locali, circa 70 turisti hanno lasciato volontariamente l'isola.

​I canadair in azione per spegnere gli incendi

I Vigili del Fuoco sono in azione per spegnere le fiamme e valutare l'evacuazione di residenti e turisti presenti sull'isola. Segnalati degli escursionisti in difficoltà:

#3luglio 18:30, #Stromboli: impegnati due Canadair #vigilidelfuoco per alcuni incendi provocati in quota dall’eruzione. Inviato elicottero per soccorrere due escursionisti segnalati in difficoltà. Personale imbarcato su motovedetta @guardiacostiera per raggiungere l’isola — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 июля 2019 г.

Il governatore Musumeci: "In contatto con la Protezione Civile"

Sono in contatto con il capo della @DrpcSicilia, che si è subito attivata, e costantemente aggiornato della situazione sull’isola di #Stromboli a seguito della forti esplosioni verificatesi nel pomeriggio.#Sicilia #governoMusumeci pic.twitter.com/SJHs67iAER — Nello Musumeci (@Musumeci_Staff) 3 июля 2019 г.

​​Video e foto sui social network

Insieme alle prime notizie sul fenomeno eruttivo, sui social network sono state pubblicate diverse spettacolari fotografie dell'eruzione in atto:

In questo video pubblicato su Youtube si vede la colata lavica in atto ed il rilievo vulcanico avvolto da una spessa e alta nube scura:

Lo Stromboli è uno dei tre vulcani attivi presenti in Italia. Il cono vulcanico è alto 920 metri ed è situato sull'omonima isola, nell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia. Nello scorso mese di dicembre la Protezione Civile della Regione Siciliana aveva decretato l'allerta gialla per l'area vulcanica dello Stromboli.