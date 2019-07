Roma, in fiamme un autobus ATAC paura in via Togliatti - Video

Un autobus del servizio pubblico di Roma ha preso fuoco nella serata di martedì 2 luglio in via Togliatti. A quanto si apprende non ci sarebbero feriti.

I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate su un autobus nel quartiere Colli Aniene, in via Palmiro Togliatti. Al momento non ci sono notizie chiare sulla causa dello scoppio dell'incendio.

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Atac - azienda del trasporto pubblico di Roma - specifica che non ci sono feriti:

Intorno alle 20, per ragioni ancora da accertare, un bus in servizio sulla linea 058 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva via Togliatti. L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura. Il bus era in servizio dal 2005. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone."