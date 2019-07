Pedalava in bici sull'A11, fermato giovane asiatico

Un ragazzino sedicenne di origine asiatica si è trovato a percorrere l’autostrada A11 in bicicletta. Stava andando da Pistoia in direzione Pisa, riporta la Nazione. Il giovane ciclista è stato raggiunto dalla polstrada all'altezza del casello di Montecatini (PT), ma ha continuato il suo percorso senza reagire alle richieste degli agenti di accostare.

A quel punto i poliziotti, intuendo che il ragazzo non fosse lucido, hanno messo di traverso la loro volante per far rallentare i veicoli che seguivano e segnalare il pericolo con il display luminoso. Il sedicenne è stato quindi bloccato e portato in caserma. Dopo l'identificazione, il minore è stato riaffidato alla madre.

L’episodio è avvenuto in un weekend molto movimento sull’A11, con traffico superiore alla media stagionale per la concomitanza con il caldo e l'inizio delle ferie estive, che ha portato ad un intensificarsi del traffico verso il litorale tirrenico. Nel corso dei controlli della polizia di Stato, sono state fermate 1.455 persone e 1.225 veicoli, con 718 infrazioni accertate, 21 patenti ritirate e 868 punti decurtati. Gli incidenti rilevati sono stati 26, mentre 256 sono stati i soccorsi in favore di persone o animali in difficoltà.