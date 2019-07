Dorothea Wierer in bikini ravviva l’interesse per il biathlon

La biatleta italiana Dorothea Wierer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in costume che ravvivato l’interesse degli utenti per questo sport.

“Hai una linea perfetta sia in bikini che sulla pista e al poligono. Sono già in attesa della prossima stagione di biathlon”, ha scritto un utente. “Con una linea così l’anno prossimo sorpasserà Martin Fourcade”, ha commentato un altro. “Questa bellezza richiama l’interesse per il biathlon anche d’estate”, ha scritto un altro.

A dicembre dell’anno scorso Wierer ha definito gli amanti russi del biathlon i più passionali di tutti. L’atleta italiana ha detto che i fan russi le propongono di sposarli, anche se lei porta già l’anello al dito.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌡🆘🥵 Публикация от ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer) 29 Июн 2019 в 5:30 PDT

La scorsa stagione "Doro", come la chiamano i tifosi, è entrata nella storia come prima italiana ad aver conquistato la Coppa del Mondo di biathlon, insieme alla Coppa del Mondo di inseguimento. La Wierer è anche detentrice di due medaglie di bronzo con la staffetta mista alle Olimpiadi Invernali (2014 e 2018).

La prossima Coppa del Mondo di biathlon inizierà nel mese di dicembre 2019. L'Italia dal 12 al 23 febbraio 2020 ospiterà i Campionati del Mondo di biathlon nella località di Anterselva.