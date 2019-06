Candidatura di Timmermans a guida UE crea nuovi attriti nel governo italiano

L'Italia prenderà in considerazione la candidatura del socialdemocratico Frans Timmermans alla presidenza della Commissione Europea, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte.

"Timmermans è un candidato che prenderemo in considerazione, l'Italia è interessata solo ad avere personalità forti che possano capire correttamente il momento critico che l'Europa sta vivendo, che possano contribuire a costruire un'Europa più forte", ha dichiarato Conte all'arrivo al vertice di Bruxelles.

Allo stesso tempo il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini proprio ieri si era dichiarato contrario alla nomina di Timmermans al vertice dell'Unione Europea.

"Mi sembra che la nuova Europa debba nascere con un uomo del lavoro, non con l'austerità o l'instabilità, non appoggeremo assolutamente un rappresentante della sinistra", aveva affermato in un'intervista a SkyTg24.