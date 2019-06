Alitalia, Avianca: pronti a prendere 30% ma con gestione

La posizione di Gérman Efromovich, azionista di maggioranza della compagnioa Avianca che si è proposta per entrare in Alitalia nel piano di salvataggio con Fs e Delta.

"Abbiamo scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato e all'advisor Mediobanca due settimane fa dicendo che siamo disponibili a comprare fino al 30% della Nuova Alitalia. Ma vogliamo partecipare alla gestione, per fare la ristrutturazione".

Questa la posizione di Gérman Efromovich, l'imprenditore boliviano azionista di maggioranza della compagnioa Avianca che si è proposta per entrare in Alitalia nel piano di salvataggio con Fs e Delta.

In una intervista al Sole 24 Ore spiega: "Abbiamo dei contatti con la banca. Abbiamo firmato un 'non disclosure agreement' per la riservatezza. Stiamo aspettando il via libera per avere accesso ai conti". "Mi sorprenderei se ci scartassero. Il problema non sono i 200 milioni di dollari per il 30% di Alitalia. Il problema è come il governo voglia gestire e rendere solida e profittevole Alitalia".

Per l'imprenditore la conditio sine qua non è la gestione: "Vorrei par tecipare alla gestione, altrimenti non ci sarebbe motivo di fare quest'operazione".

