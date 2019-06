Sea Watch, la capitana chiede scusa a Gdf

Durante l'approdo nel porto di Lampedusa, ha speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina.

"Vi chiedo scusa, ma non era assolutamente nelle mie intenzioni venirvi addosso. La mia intenzione era quella di completare la mia missione, non certo di speronarvi", ha dichiarato lei una volta arrivata nella caserma della Finanza di Lampedusa.

In precedenza, Rackete è stata arrestata dagli uomini della Guardia di Finanza per violazione dell'articolo №1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra; la violazione di questo articolo comporta una pena dai 3 ai 10 anni di reclusione. Inoltre le forze dell'ordine stanno ponendo sotto sequestro l'imbarcazione.

Reazione di Di Maio

“Il caso della Sea Watch ha fatto emergere un fatto da non sottovalutare: in svariate circostanze l’Italia è stata trattata come lo ‘zimbello d’Europa’. Questo perché? Semplice: perché i vecchi governi hanno sempre abbassato la testa, a discapito degli interessi del nostro Paese. Adesso però le cose devono cambiare: o l’Europa si sveglia oppure la svegliamo noi. Ripartiamo insieme, come una vera comunità, cambiando Dublino e il principio di chi prima accoglie poi gestisce! L’Italia non può più farsi carico da sola del problema migranti e fin quando non saremo ascoltati, noi continueremo a farci sentire”, ha scritto il vicepremier in un post su Facebook.

Reazione di Salvini

“Questi dicono ‘salviamo vite’ e hanno rischiato di uccidere esseri umani che facevano il loro lavoro. Questi sono delinquenti, una nave di centinaia di tonnellate di stazza ha speronato, schiacciato sulla banchina una motovedetta in vetroresina della Guardia di Finanza. Questa è una criminale”, ha dichiarato Matteo Salvini durante una diretta Facebook parlando del caso Sea Watch.

“Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma si è rischiato il morto, si è rischiato il disastro”, ha sottolineato lui.

Lui ha affermato che i migranti sbarcati a Lampedusa "in 41 verranno ospitati da 5 paesi europei".

#Salvini in diretta Facebook: Lo speronamento della #SeaWatch3 di una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa è un atto criminale, un atto di GUERRA contro uomini in DIVISA. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 июня 2019 г.