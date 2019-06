Sea Watch 3, Conte: 3-4 paesi Ue disponibili alla redistribuzione

Attualmente "3-4 paesi sarebbero disponibili alla redistribuzione" dei migranti attualmente a bordo della nave Ong Sea Watch 3, ha affermato il premier italiano Giuseppe Conte ai media nel corso del vertice G20 nel corso di svolgimento a Osaka, Giappone.

Conte ha anche specificato di aver discusso della situazione con la nave con il primo ministro dell'Olanda Mark Rutte:

“Per i migranti della Sea Watch è stata attivata a livello europeo la procedura per la redistribuzione. Al premier Rutte ho rappresentato l’invito da parte dell’Italia ad assumere iniziative di controllo perché quella nave batte bandiera Olandese, quindi tutta la parte amministrativa rientra nella loro giurisdizione. Ovviamente lui non si sente responsabile e il governo lo ha dichiarato per i comportamenti singoli, in ogni caso stiamo completando le operazioni per la redistribuzione e se questo avverrà poi i migranti saranno redistribuiti“.

"Abbiamo un comandante che si è assunto una grande responsabilità, si è posto volontariamente in una situazione di necessità, assumendo una grande responsabilità con le persone che ha a bordo", aveva detto Conte a Osaka un giorno prima, il 27 giugno.

Il 15 giugno è stato emesso un provvedimento che vieta l'ingresso, la sosta e l'approdo nelle nostre acque territoriali alla Sea Watch 3. Dopo più di due settimane di permanenza in alto mare, rifiutando di riportare i migranti precedentemente salvati al porto di Tripoli, il 26 giugno l'equipaggio di Sea Watch 3, guidato dal capitano tedesco Carola Rakete, si è avvicinato all'isola italiana di Lampedusa con l'intenzione di far sbarcare i migranti.