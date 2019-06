Sea Watch 3, si schiera il premier Conte

Il governo italiano è infastidito dal comportamento del capitano della nave Sea Watch 3 e considera le azioni della tedesca Carola Rakete come una violazione palese e intenzionale delle leggi italiane. Il premier Giuseppe Conte ha commentato davanti ai giornalisti la situazione attorno alla nave al suo arrivo al vertice del G20 di Osaka. Violando le richieste delle autorità italiane, la nave della Ong è entrata nelle acque territoriali dell'Italia davanti al porto di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti che si trovano a bordo.

"Il comportamento del capitano (Carola Rakete - ndr) è irresponsabile e oltraggioso, il governo italiano è irritato dalla completa violazione delle leggi nazionali. Non è una questione politica, ma di autorità giudiziarie, da cui ci aspettiamo una soluzione", ha dichiarato Conte.

Ha inoltre aggiunto che intende discutere la situazione con la nave battente bandiera olandese con il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte. Tuttavia Conte non ha specificato a quali condizioni avverrà l'incontro.

Dopo più di due settimane di permanenza in alto mare, rifiutando di riportare i migranti precedentemente salvati al porto di Tripoli, l'equipaggio di Sea Watch 3, guidato dal capitano tedesco Carola Rakete, ha violato il divieto d'ingresso delle autorità italiane e si è avvicinato all'isola italiana di Lampedusa con l'intenzione di far sbarcare i migranti.