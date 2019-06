A Roma riapre Repubblica con scale immobili, sempre chiusa Barberini

Sollievo per cittadini e turisti, annunciato con soddisfazione dall’amministrazione capitolina.

Comunque, come scrive il Messagero, le scale mobili non sono ancora state aggiustate. Otto mesi dopo e con oltre mezzo milione di euro già sborsato dall’Atac la rampa crollata è incredibilmente ancora fuori uso. Stesso discorso per l’impianto gemello che le sta affianco. Funzionano le altre 4 scale, quelle mai precipitate.

Inoltre, resta ancora chiusa la fermata Barberini, immediatamente successiva verso il capolinea Battistini; è bloccata dal 21 marzo quando una scala mobile si accartocciò.

Il 23 ottobre alla stazione Repubblica a Roma è crollata una scala mobile. Nell'incidente sono stati coinvolti tifosi del club Cska Mosca di cui sono rimasti feriti 30 (dati dell'Ambasciata russa in Italia).