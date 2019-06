Trasporti, sciopero nazionale si terrà il 24-26 luglio

A fine luglio in Italia è previsto un grande sciopero di trasporti pubblici che interesserà anche le ferrovie e il trasporto aereo. Lo stop è previsto per il periodo dal 24 al 26 luglio. Il 24 luglio scioperano tutti i settori ad eccezione degli aerei, mentre venerdì, il 26 luglio, anche esso si fermerà.

La notizia è stata annunciata dai segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasport

"Per la prima volta nella storia più recente il Governo che si contraddistingue per l'assenza di risposte strategiche, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo ha fatto solo per sporadici incontri per la gestione delle singole crisi. A seguito di questo bisogno di scelte - chiede il dirigente nazionale della Filt Cgil - si deve aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole ed arrivare alla sottoscrizione di un Patto per i Trasporti che parta dall'aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci", ha detto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio.