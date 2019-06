L’Italia è un Paese sano malgrado le zone d’ombra - Mattarella

“Il nostro è un Paese pieno di energie e presenze positive, un Paese sano malgrado zone d’ombra e i problemi, le lacune che si riscontrano. E Giorgio Ambrosoli ne rappresenta una figura emblematica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Giorgio Ambrosoli, al Piccolo Teatro Grassi a Milano.

“Milano esprime in alto grado queste capacità positive della società civile. Giorgio Ambrosoli si era formato in questa cultura di Milano e ne presenta una figura emblematica, ma il valore della sua esperienza e della sua vita è di carattere nazionale, e la Repubblica conserva la sua memoria, con ammirazione e conoscenza”, cita Askanews le parole del ministro.

Il 24 giugno Milano e Cortina-d'Ampezzo sono state scelte per ospitare le Olimpiadi invernali 2026: il CIO ha preferito l’Italia alla Svezia, per la quale erano candidate Stoccolma e Åre.

​"Sono molto emozionato, è un risultato molto, molto importante non solo per me ma per l'intera nazione. Sono davvero orgoglioso di questa squadra che abbiamo creato tutti insieme senza differenze di colore politico", sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò.