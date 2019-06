Olimpiadi Invernali 2026, Bach: il sostegno pubblico è stato fattore chiave nella scelta dell'Italia

"Suppongo che il fattore chiave sia stato il divario nel sostegno pubblico, 83% contro il 55%. Per molti membri del CIO questo è stato un chiaro segnale. Il sostegno pubblico va spesso di pari passo con il supporto politico. Forse è per questo che Stoccolma non era pronta a firmare un contratto", ha detto Bach in una conferenza stampa dopo il voto.

Il CIO ha preferito l’Italia alla Svezia, per la quale erano candidate Stoccolma e Åre.

Le ultime Olimpiadi invernali in Italia si sono tenute nel 2006 a Torino. In precedenza si erano svolte a Cortina nel 1956. I giochi olimpici estivi si sono tenuti in Italia una sola volta: a Roma nel 1960.