L'Italia ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026

Oggi il Comitato Olimpico Internazionale a votato a Losanna a favore della proposta di Milano-Cortina.

L’Italia ospiterà anche i i Giochi Paralimpici invernali del 2026.

Il CIO ha preferito l’Italia alla Svezia, per la quale erano candidate Stoccolma e Åre.

"Sono molto emozionato, è un risultato molto, molto importante non solo per me ma per l'intera nazione. Sono davvero orgoglioso di questa squadra che abbiamo creato tutti insieme senza differenze di colore politico", sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile", ha scritto Giuseppe Conte sulla sua pagina di Facebook.

"Milano-Cortina 2026 è un traguardo fattosi concreto e insieme un trampolino verso un grande futuro: questo evento darà lustro e prestigio all’Italia intera e sarà determinante per dare linfa e forza alle discipline del ghiaccio. Le Olimpiadi saranno straordinarie così come l’eredità che lasceranno al nostro Paese. I nostri atleti, che da sempre rappresentano l’anima del nostro movimento, avranno motivazioni a mille per scrivere una pagina indelebile per la loro carriera e per lo sport italiano", ha affermato Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Le ultime Olimpiadi invernali in Italia si sono tenute nel 2006 a Torino. In precedenza si erano svolte a Cortina nel 1956. I giochi olimpici estivi si sono tenuti in Italia una sola volta: a Roma nel 1960.