Terremoto di magnitudo 3,7 vicino Roma, chiusa linea C

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 si è sentita nella capitale italiana poco fa. Secondo le prime testimonianze è continuata per alcuni secondi. Non ci sono ancora informazioni su eventuali danni o feriti.

Una forte scossa di terremoto si è sentita a Roma intorno alle ore 22.45 di domenica, il 23 giugno. Secondo prime informazioni dell'INGV, l'epicentro della scossa sarebbe a Nord Est di Colonna, comune di Roma, a una profondità di 9 km.

Secondo il sindaco di Colonna Fausto Giuliani alcuni edifici nel centro della città sono stati danneggiati:

"Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti. C'è stata tanta paura in paese, stanno tutti in strada", ha detto il sindaco all'Ansa.

Poco dopo la scossa su Twitter sono apparse le prime testimonianze:

Poco dopo la scossa su Twitter sono apparse le prime testimonianze:

Il terremoto si è sentito abbastanza forte zona grotte celoni siamo balzati dal letto che sobbalzava hanno tremato porte e finestre i mobili una brutta senzazione di paura — Tony Bindi (@BindiTony) 23 июня 2019 г.

​Per via della scossa la circolazione sulla linea C della metro di Roma è stata temporaneamente interrotta:

​"Famosa per i vulcani, questa zona ha una sua attività sismica frequente e storicamente non sono mai avvenuti terremoti con magnitudo elevatissime", ecco quanto all'agenzia Ansa il sismologo Carlo Meletti, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Cosa fare durante il terremoto?

Un consiglio a chi ha avvertito la scossa di #terremoto a #Roma da parte di una che, vivendo in Umbria, con i sismi ha convissuto fin da bambina:

no panico, no paura, andate subito a vedere i consigli forniti dalla protezione civile⤵️

Preparate una borsa per scappare ma DORMITE. pic.twitter.com/Qil1CNtsg5 — Martina Carletti (@martinacarletti) 23 июня 2019 г.

​