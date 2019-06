Salvini: Firmato un protocollo tra Italia e Slovenia

"Firmato un protocollo tra Italia e Slovenia che prevede pattugliamenti misti delle polizie di frontiera per proteggere i confini, bloccare eventuali sfruttatori e fermare l’immigrazione irregolare", ha scritto lui.

"Abbiamo bloccato gli ingressi via mare e ora rafforziamo la vigilanza per proteggere le frontiere via terra. Dopo anni, l’Italia non è più il campo per clandestini dell’Europa", ha sottolineato il ministro.

Il 15 giugno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane che il 12 giugno aveva soccorso 52 persone da un gommone al largo della Libia e aveva rifiutato il porto di Tripoli perché non lo considera come sicuro.

Immigrazione: porti chiusi, aeroporti aperti