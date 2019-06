La famiglia Obama sul Lago di Como, ospiti di villa Oleandra

Il sindaco della cittadina, Roberto Pozzi, non nasconde l’entusiasmo: “C’è attesa per un personaggio inusuale, non capita tutti i giorni di ospitare l’ex presidente degli Stati Uniti d’America”, ha detto il primo cittadino contattato telefonicamente.

Gli ex inquilini della Casa Bianca sono atterrati a Malpensa in mattinata, nel primo pomeriggio il loro arrivo sul lago di Como. Resteranno in zona fino a lunedì, ospiti di George Clooney a villa Oleandra. Quella in programma è una “visita privata”, ha spiegato il sindaco che non dovrebbe incontrare gli ospiti dell’attore, ormai di casa a Laglio.

“Non conosciamo i dettagli della visita, sicuramente la famiglia Obama potrà apprezzare le bellezze del nostro lago”.

Un consiglio per stasera, quasi un invito rivolto agli speciali turisti americani: “Potrebbero andare alla Sagra di San Giovanni, sull’Isola Comacina. E’ la sagra più evocativa di tutto il lago”, ha sottolineato Pozzi.

Il Lago di Como e il Lago Bajkal uniscono le forze per difendere l’ambiente

“Siamo molto contenti per le ricadute positive che queste visite possono avere sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco – in questi ultimi anni, da quando Clooney ha comprato qui, il mercato immobiliare ha avuto impulso”. E se anche l’ex presidente degli Stati Uniti decidesse di metter radici sul lago di Como? “Non credo che voglia comprare a Laglio, ma se lo facesse per noi sarebbe decisamente una notizia piacevole…”.

Fonte: Askanews