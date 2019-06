Cagliari, ragazzo 15enne muore travolto da treno

Gabriele Cipolla, giovane calciatore di talento di 15 anni, è stato ucciso ieri sera, il 19 giugno, quando ha tentato, insieme a un gruppetto di coetanei, di attraversare i binari alla stazione ferroviaria di Serramanna, comune di circa 10 mila abitanti situato poco lontano dal capoluogo sardo.

Secondo quanto riportano i media, Gabriele era l'ultimo nella fila dei ragazzi mentre stavano attraversando i binari, e non si è accorto di un direttissimo per Cagliari che si stava avvicinando. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo il convoglio e quindi il ragazzo è rimasto ucciso.