Salvini: Lega sta lavorando a progetto per una Roma diversa

Salvini chiede le dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi? "L'attacco a Raggi non lo lancia un giornale o Salvini".

Chiede le dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi? “No, io da ministro dell’Interno collaboro per mandare poliziotti, accendere telecamere, strade sicure e scuole sicure: prendo atto del fatto che da lavoratore a Roma e da amante della città la vedo trascurata e poco curata e poco seguita e quindi è chiaro che i nostri consuiglieri stanno preparando un progetto per una Roma diversa”: così il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio anch’io (Rai1).

“L’attacco all’amministrazione 5s non lo lancia un giornale o Salvini”, ha detto Salvini, “è quotidianamente lamentato da migliaia di cittaidni romani che il mese scorso hano votato in maniera evidente”. Secondo Salvini, non si vedono cambiamenti su “rifiuti, trasporti pubblici, parcheggi, traffico, buche delle strade, manutenzione dei giardini, cura della città”.

Fonte: Askanews