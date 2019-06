Berlusconi tocca quota 100 - milioni incassati dai dividendi Fininvest

Cento milioni di euro: è questa la cifra che hanno incassato i membri della famiglia Berlusconi dopo la distribuzione dei dividendi di Fininvest, la società per azioni presieduta da Marina Berlusconi.

Le somme sono state ripartite in base alle quote in loro possesso all'interno di Fininvest. Silvio Berlusconi ha incassato 61 milioni di euro attraverso le quattro holding che fanno capo a lui, mentre 18 milioni sono andati ai figli, Pier Silvio (10 milioni,) e Marina Berlusconi (8 milioni).

La restante parte, 21 milioni di euro, è stata distribuita alla holding H14, prorietaria del 21,4% di Fininvest e che riunisce i tre figli avuti da Berlusconi e Veronica Lario, Barbara, Eleonora e Luigi, a cui sono andati 7 milioni di euro a testa.

La Fininvest controlla il 44,17% di Mediaset nel settore televisione e cinema, il 53,3% di Mondandori nell'editoria, il 30% di Banca Mediolanum ed il 100% del Teatro Manzoni di Milano.