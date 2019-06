In Italia 1,8 mln di famiglie in povertà assoluta - Istat

Secondo l'Istituti italiano di statistica nel 2018 non si è verificato nessun miglioramento nel benessere delle famiglie in confronto all'anno precedente.

Il numero di famiglie italiane che vivono in condizioni di povertà assoluta aggira a 1,8 milioni (1 milione 822 mila per essere precisi), questo è pari a 5 milioni di individui in povertà assoluta (8,4% della popolazione italiana). Il numero di famiglie, valido per l'anno 2018, è cresciuto in confronto all'anno precedente, quando ce n'erano 1 milione e 778 mila.

Il numero di famiglie che vivono in condizioni di povertà è poco più di 3 milioni, ovvero circa 9 milioni di persone (15% del totale).

L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma notevolmente superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del Centro), si legge nel rapporto.

L'Istat precisa che il maggior numero di poveri conta tra gli stranieri (30,3%), mentre tra i cittadini italiani ce ne sono 6,4%.

Il rapporto sottolinea che in povertà assoluta in Italia vivono circa 1,3 milioni di minori.