Conte: recuperato il clima di fiducia con Salvini e Di Maio

“Abbiamo recuperato il clima di fiducia tra noi, dopo i toni veementi della campagna elettorale. Ora dobbiamo operare una ricognizione e aggiungere alcuni suggerimenti al contratto di governo”, ha detto lui durante l'intervista.

Parlando dei suggerimenti ha menzionato “innovazione e ricerca scientifica”, e un “piano nazionale per il turismo, cui sta lavorando il ministro Centinaio".

Ha anche sottolineato che “non è mai stata discussa l’uscita dall’Euro, noi siamo i migliori europeisti proprio perché non abbiamo un approccio fideistico”.

Riguardo la questione migranti il presidente del Consiglio ha detto: “Non possiamo consentire che le persone maltrattate e sfruttate durante il loro viaggio verso la Libia rischino la vita, attraversando il Mediterraneo, per un sogno che non esiste. La soluzione del problema non è l’accoglienza indiscriminata, non è giusto nemmeno per queste persone, perché si apre la prospettiva di un sogno e poi la si tradisce. Anche i flussi migratori vanno realizzati in piena legittimità e bisogna lavorare per i corridoi umanitari. Ho lavorato per andare in quella direzione, anche attraverso i miei viaggi e contatti in Africa”.