La camorra negli affari per la demolizione del Ponte Morandi: 2 arresti

La Dia di Genova sta eseguendo, in Liguria e in Campania, due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell’amministratore di fatto della Tecnodem srl di Napoli e di una donna considerata prestanome nell’ambito della medesima compagine societaria. Sono altresì in corso perquisizioni con esecuzione di sequestri preventivi, si aggiunge.

L’azienda è impegnata nella demolizione del ponte Morandi. Il manager oggetto del provvedimento è ritenuto contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste. L’indagine è stata diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

L’indagine sulla società napoletana impegnata a Genova è stata e condotta dalla Dia ed aveva già comportato, sulla base dei primi accertamenti di carattere amministrativo – si spiega – l’emissione nel mese di maggio di un’informazione interdittiva a carico della citata azienda che era stata così estromessa da un subappalto di centomila euro, relativo appunto alla demolizione del “ponte Morandi”.

L’esecuzione delle misure cautelari personali e patrimoniali sta avvenendo d’intesa con la Dda della Procura di Napoli.

Ulteriori particolari dell’attività verranno resi noti in un incontro con la stampa che si terrà alle ore 11 alla Procura della Repubblica di Genova (biblioteca Margherita Ravera), alla presenza del Procuratore Distrettuale.

Fonte: Askanews