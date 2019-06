In Pakistan una valanga ha travolto sette alpinisti (quattro italiani e tre locali) durante una spedizione. La notizia è stata data dai soccorritori pakistani.

La tragedia ha avuto luogo nelle prime ore del mattino, a 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer, Pakistan.

Le forze armate pachistane stanno organizzando una missione di soccorso, ma potranno metterla in atto solo domani per via delle condizioni meteo sfavorevoli e della lontananza dal luogo dell'incidente.