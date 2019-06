Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco

Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato in rianimazione a Roma per una crisi cardiaca. Lo riportano i media.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma hanno rianimato Andrea Camilleri ricoverato oggi per un arresto cardiaco. Andrea Camilleri, l'inventore del Commissario Montalbano, ha 93 anni.

Si riporta che Camilleri sarebbe in condizioni gravi.

"Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori è stato assistito dall'équipe dell'emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell'ospedale", si legge nella nota dell'ospedale.